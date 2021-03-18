Рыбаки предупредили о возможных сбоях в добыче самой дешевой рыбы в РФ

Москва, 18 марта. Дальневосточные рыболовные компании предупредили о возможных сбоях в добыче самой дешевой рыбы в России — сардины иваси.

Сбои в промысле могут возникнуть в связи с вступлением в силу нового требования о таможенном декларировании. Речь идет о судах, добывающих рыбу по российским квотам, которые построены или куплены за рубежом и обслуживаются и ремонтируются в иностранных портах. Из-за этого квоты на их использование повышаются ежегодно.

Рыбаки предупредили, что откажутся от лова сардины иваси из-за увеличения трат на растаможивание траулеров. Это, по словам генерального директора компаний «Тралфлот» и «Софко» Владимира Рекасова, может привести к увеличению стоимости некоторых видов рыбной продукции.

Сардина иваси на данный момент считается самой дешевой рыбой в России: килограмм с доставкой до порта Владивостока обходится в 40–45 рублей.