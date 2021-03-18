Мошенники нашли новый способ получить доступ к банковским картам россиян

Москва, 18 марта. Злоумышленники начали использовать новый способ обмана россиян. В ее основе лежит классическая схема с отправкой электронных писем от лица сотрудников банка.

Теперь мошенники все чаще представляются работниками лотерейных компаний. Они предлагают гражданам бесплатное участие в розыгрышах, выигрыш от которых якобы должен прийти на банковскую карту. Для этого жертв просят ввести данные своих карт на специальном сайте, передает РИА Новости.

Обычно письма приходят от лица несуществующих компаний, а в самом тексте сообщения речь идет уже о другой организации. Представители официальных лотерейных организаций просят граждан внимательно проверять номера, с которых приходят сообщения о выигрышах.

Часто мошенники орудуют от лица онлайн-магазинов. ФАН провел свое расследование, в рамках которого пообщался с обманутыми гражданами из разных уголков России.