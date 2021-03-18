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Датские ученые назвали группу риска при повторном заражении COVID-19

Датские ученые назвали группу риска при повторном заражении COVID-19

Москва, 18 марта. Люди старше 65 лет имеют гораздо больше шансов снова заразиться коронавирусом, чем граждане других возрастов. Об этом заявили датские ученые.

Перенесшие COVID-19 в среднем имеют защиту от повторного заражения около 80,5 процента. С достижением 65 лет этот показатель снижается до 47,1 процента, говорится в научной статье, опубликованной в журнале Lancet.

Заведующий отделением клиники «Хадасса Ар А-Цофим», профессор Яков Беркун ранее заявил, что вероятность снова заразиться коронавирусом среди переболевших и привитых очень низка. Иммунитет к инфекции способен сохраняться в течение года.

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