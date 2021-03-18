В Германии отреагировали на слова посла Украины о Крыме

Берлин, 18 марта. Немецкий политолог Александр Рар ответил на слова украинского посла в ФРГ Андрея Мельника о «моральной ответственности» Берлина за возвращение Крыма в состав Незалежной.

Он заявил, что подобные заявления звучат лишь потому, что на них никто не реагирует. По его мнению, слова Мельника являются безосновательным давлением на Германию. Рар отметил, что аналогичные выступления можно услышать со стороны Польши и Греции.

«Это пустые слова, сказанные для давления на Германию. Этим занимается Польша, Греция, потому что они знают, что Германия не ответит», — заявил политолог в эфире НСН.

Рар выразил мнение, Украина уже давно продвигает «культ жертвы» в Евросоюз. Таким образом, она хочет быть услышанной. Но, едва-ли кто-то отреагирует на это, так как вступать с Россией в конфронтацию не захочет ни одна европейская страна, подчеркнул политолог.

Возможно заявление Мельника приурочено к сегодняшней дате. Ровно семь лет назад, путем волеизъявления крымского народа, полуостров вернулся в состав Российской Федерации.