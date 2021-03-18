«Марает детей»: боец ММА Шлеменко высказался о рэпере Моргенштерне

Москва, 18 марта. Творчество рэпера Моргенштерна негативно влияет на юных слушателей. Такое заявление сделал спортсмен Александр Шлеменко.

Бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах 2004 года Дмитрий Носов разместил на своей странице в Instagram призыв бойкотировать банк, который сделал лицом своей рекламной компании рэпера Моргенштерна. Носов считает, что исполнитель негативно влияет на детей и пропагандирует употребление запрещенных веществ. К акции присоединился и боец ММА Александр Шлеменко. Спортсмен считает, что не стоит недооценивать влияние исполнителей, которые транслируют «чушь про наркотики».

«Мне небезразлично будущее наших детей.<...> Помню такого Мистера Малого, который в моей молодости пел «Буду погибать молодым» и еще какую-то чушь про наркотики. Очень много пацанов тогда реально погибли молодыми. Не хочу, чтобы наши дети наступали на те же грабли», — рассказал спортсмен корреспонденту издания Sport24.

Со слов Шлеменко, публичное поведение Моргенштерна не просто образ: рэпер «осознанно» ведет детей по «грязному» пути. Если общественность останется в стороне, то ни к чему хорошему это не приведет, уверен боец.

«Моргенштерн не выходит в традиционно русском сценическом образе, не отстаивает ценности, вместо этого он идет по самому грязному и тем самым марает детей, которые его слушают. Разлагает их. И это его осознанный выбор», — сказал Шлеменко.

Спортсмен отметил, что родители несут ответственность за контент, который потребляют их дети. Шлеменко считает, что необходимо понимать, какую музыку слушает ребенок, интересоваться его увлечениями.

Не успеет утихнуть один скандал, как Моргенштерн уже оказывается в центре очередной шумихи. После концерта в Сочи эксцентричного рэпера заподозрили в оправдании нацизма.