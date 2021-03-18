Росавиация планирует отреставрировать более 150 аэродромов до 2035 года

Москва, 18 марта. Почти 180 аэропортов и аэродромов будут подвергнуты ремонту до 2035 года. Об этом сказано в проекте Концепции развития аэродромной сети РФ, который разработала Росавиация.

За период 2021–2024 годов планируют восстановить 62 аэропорта и аэродрома, в том числе построить новый аэропорт Утренний на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе. С 2025 по 2030 год реконструируют 64 воздушных гаваней. На 2031–2035 годы намечено строительство 53 аэроузлов, передает ТАСС.

Суммарно на это потратят около 830 млрд рублей. Основные риски концепции связаны с «факторами обеспечения достаточного бюджетного финансирования для планируемых инвестиционных мероприятий». В Росавиации разработали несколько сценариев: базовый сценарий предусматривает выполнение 100% намеченных планов, минимальный сценарий — только часть запланированных мероприятий, в первую очередь ремонт в Арктической зоне и на Дальнем Востоке, максимальный сценарий — до 2035 года реконструируют все аэродромы гражданской авиации.

Недавно сообщалось, что в Крыму будут отремонтированы большинство причалов и морских портов. Долгое время полуостров находился в составе Украины, и большинство сооружений пришли в упадок.