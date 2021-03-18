Вирусолог Зверев оценил опасность гриппа для переболевших COVID-19

Москва, 18 марта. Течение заболевания гриппом после COVID-19 будет зависеть от тяжести перенесенной инфекции, рассказал вирусолог Виталий Зверев.

Любое заболевание, по словам специалиста, будет протекать тяжелее после коронавирусной инфекции. Такой процесс Зверев назвал естественным. Даже после гриппа другая инфекция переносится сложнее. Это связано с тем, что иммунная система ослабевает после болезни, передает радио Sputnik.

Вирусолог отметил, что грипп пройдет в более легкой форме у людей, имеющих прививку от него. Зверев также напомнил, что сложнее переносят как грипп, так и коронавирус люди с хроническими заболеваниями.

Вакцинация может предотвратить заражение инфекцией. На сегодняшний день благодаря прививкам от COVID-19 количество россиян с антителами составило около 53%. Однако также учитываются люди, которые приобрели иммунитет естественным путем.