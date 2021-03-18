Власти Крыма готовят жалобу в ООН из-за водной блокады Украины

Симферополь, 18 марта. Крымские власти готовят обращение в ООН в связи с водной блокадой со стороны Украины. Соответствующее заявление сделал вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

Крым не планирует устраивать скандал из ситуации, но молчать полуостров тоже не будет. Российская сторона неоднократно доказывала свою способность решать проблемы региона своими силами. Однако, по словам Мурадова, мир должен открыть глаза на противоправные действия со стороны Украины.

«Украинским националистам не стоит радоваться, что им удалось создать сложности крымчанам. Скоро их радость сменится на осунувшиеся и завистливые лица», — цитирует его РИА Новости.

Мурадов добавил, что полуостров не будет просить воду у Киева. Власти региона самостоятельно решат вопрос с поставками воды. Уже сейчас в регионе стартует строительство новых водохранилищ и опреснительных станций.

Крым и Севастополь отмечают семилетие со дня воссоединения с Россией 18 марта. В честь этого события на полуострове пройдет открытие водозабора в Белогорском районе, который позволит подавать в Севастополь до 50 тысяч кубометров воды в сутки.