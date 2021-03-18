Ученые ООН оценили влияние погоды на динамику распространения COVID-19

Москва, 18 марта. Погодные условия не оказывают существенного влияния на передачу коронавируса. К такому выводы пришли ученые Всемирной метеорологической организации, входящую в ООН.

Респираторные заболевания чаще всего носят сезонный характер. И были подозрения, что коронавирусная инфекция тоже станет таковой. Но согласно анализу 2020 года, динамика ее распространения зависела от правительственных мер, а не от погоды. Поэтому повышение температуры не должно быть основанием для ослабления ограничений.

«Мы видели в первый год пандемии, что волны инфекции усиливаются в теплые сезоны, и ничто не говорит о том, что это не может произойти вновь в нынешнем году», — отметил сопредседатель группы экспертов Бен Зайтчик.

В некоторых странах Европы ситуация с распространением коронавирусной инфекции ухудшилась. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала нарастить темпы вакцинации, чтобы предотвратить формирование третьей волны COVID-19 в подавляющем числе государств.