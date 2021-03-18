Бытовые приборы могут угрожать безопасности людей

Москва, 18 марта. Концепция «интернет вещей», предполагающая оснащение бытовых приборов дополнительными функциями, может сделать человека уязвимым в собственном доме.

Современные технологии не только делают жизнь людей удобнее, но и создают угрозы безопасности, как информационной, так и физической, предупредил директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов. Биометрические данные пользователя и другие личные сведения могут попасть на сторонние серверы, передает «Прайм».

«По этим данным злоумышленник может узнать многое о человеке. Но это не самый большой риск, который приносит в наш мир умная бытовая техника», — отметил специалист.

Дверные звонки, камеры и микрофоны позволяют в режиме реального времени мониторить действия людей в доме. Благодаря работе этих устройств воры могут вычислить подходящее время для грабежа. Разработчики пока не могут предложить надежные антивирусы, поэтому доверять гаджетам все свои данные и тайны не стоит.

Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин ранее рассказал, какие сообщения лучше удалять с устройства. К ним относятся временные коды и пароли, личные сведения и данные, связанные с репутацией.