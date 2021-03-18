Макрон предупредил французов о тяжелом периоде борьбы с пандемией

Париж, 18 марта. Тяжелый период борьбы с пандемией коронавируса продлится во Франции до середины апреля нынешнего года, заявил президент страны Эммануэль Макрон.

Французский президент недавно посетил больницу Сен-Жермен-ан-Ле города Пуасси. О его визите сообщил мэр Карл Олив.

«Будет тяжелый период до середины апреля», — процитировал Макрона градоначальник.

Президент, как отметил мэр, рассчитывает на введение дополнительных мер по сдерживанию эпидемии. Окончательное решение по поводу повторной самоизоляции граждан еще не принято, добавил Олив.

Президент Франции ранее объявил о приостановке вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Это решение было принято, по словам Макрона, из соображений безопасности.