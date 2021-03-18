Пушков спрогнозировал масштабную переоценку дипотношений между РФ и США

Москва, 18 марта. Вызов посла РФ в США Анатолия Антонова назад в Москву стал исключительным шагом для дипломатии. Такое заявление сделал сенатор Алексей Пушков в своих социальных сетях.

Член Совета Федерации попытался дать прогноз отношениям России и Соединенных Штатов после того, как посла РФ в Вашингтоне пригласили в Москву на консультации. По словам Пушкова, Кремль настроен на переоценку отношений с Белым домом.

«Следующий шаг — отзыв посла и понижение уровня дипотношений», — заметил сенатор.

Решение вызвать Антонова в Москву было принято с целью проанализировать дальнейшие перспективы в отношениях с американской стороной, сообщал МИД РФ. Дипломат может вернуться в Россию уже 20 марта.