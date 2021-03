Регина Тодоренко впервые рассказала о своей «неизлечимой болезни»

Москва, 18 марта. Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что врачи диагностировали у нее витилиго, и из-за светлого пятна на ноге она раньше очень сильно стеснялась.

Тодоренко, активно продвигающая свой Instagram, решила впервые рассказать о своем заболевании.

«Я забыла вам сказать: у меня же есть какая-то неизлечимая болезнь. Неизлечимая, но я все-таки стараюсь ее устранить», — рассказала на видео в сторис блогер.

Она показала белое пятно чуть ниже коленки, которое становится еще заметнее на фоне загорелой кожи.

«Врачи поставили диагноз: витилиго», — сообщила звезда, добавив, что раньше стеснялась говорить о своем недуге.

Витилиго — это нарушения пигментации кожи, при котором меланин полностью исчезает на отдельных участках тела. Широко известно о недуге стало во многом благодаря супермодели из Канады Винни Харлоу. Несмотря на нарушения пигментации кожи, она сделала ошеломляющую карьеру. При этом с самого детства она страдала от травли сверстников, которые дразнили ее «коровой», «зеброй» и куда более обидными прозвищами. Из-за издевательств сверстников она много раз меняла и бросала школу и даже задумывалась о самоубийстве.

Сегодня Харлоу является лицом бренда одежды Desigual. Она уже успела засветиться в рекламе Sprite, несколько раз попадала на обложки модных журналов, появилась в музыкальном видео JMSN The One и клипе Эминема Guts Over Fear, а также в «визуальном альбоме» Бейонсе Lemonade.