Канцлер Австрии потребовал срочной регистрации «Спутника V» в ЕС

Вена, 18 марта. Австрия выступила с обращением к Европейскому агентству лекарственных средств (EMA). Канцлер страны Себастьян Курц потребовал разрешить использование вакцины «Спутник V» в ЕС.

Курц подчеркнул, что российский препарат нужно проверить на безопасность в кратчайшие сроки и, если проверка окажется удачной, начать его распространение в европейских странах. По его словам, в сложившейся обстановке вакцин не может быть мало.

Канцлер добавил, что не видит преград для использования «Спутника V» в Австрии. Он заявил, что при одобрении препарата в EMA вполне вероятно, что вакцина пополнит список лекарств, которые уже доступны для вакцинации в стране.

Недавно еврокомиссар Тьерри Бретон высказался по поводу использования российского препарата «Спутник V» в Евросоюзе. По его словам, вакцина является отличным препаратом и подчеркнул необходимость ее производства в ЕС.