Актер Виктор Добронравов вспомнил самый большой конфликт с отцом

Москва, 18 марта. Самый «грандиозный» конфликт с отцом в жизни актера Виктора Добронравова произошел один раз. Тогда ему было всего около четырех-пяти лет.

Отец Виктора актер Федор Добронравов запомнился многим зрителям за роль в сериале «Сваты». Там он предстал улыбчивым, смешным и активным дедушкой Иваном Будько. Образ добряка с голубыми глазами появляется во многих российских картинах. В жизни Добронравов-старший также любит пошутить и посмеяться. Нередко его сыновья выкладывают в социальные сети видеозаписи с отцом, на которых они представлены в полной семейной идиллии.

Серьезных конфликтов в семье никогда не было. Об этом Виктора Добронравова во время передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале спросил телеведущий Иван Ургант. Он уточнил, были ли в семье яркие ссоры. Добронравов-младший смог вспомнить только один случай.

«Мне было года четыре или пять. Папа сказал — не будешь слушаться, я выпорю. Я не поверил, говорю — не выпорешь. А он взял и выпорол. Я был настолько наглым, что не верил в это», — посмеялся герой программы.

Виктора Добронравова часто обвиняют в кумовстве, указывая, что он стал известным лишь благодаря отцу. Однако актер рассказал, что мечтал об актерской карьере со старших классов. О других профессиях Виктор Федорович даже и не думал. Актер признался, что расстраивается, когда ему говорят, что он попал в кино по блату.