Виктория Боня легла в гроб на дне рождения своей дочери

Монако, 18 марта. Экс-участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня устроила своей дочке Анджелине вечеринку на день рождения в стиле Хеллоуин. Развлекаясь с детьми, она улеглась в специально приготовленный гроб и накрылась крышкой.

Светская львица вернулась после отдыха в Дубае домой в Монако, чтобы организовать пышное празднество в честь своей дочки, которой исполнилось 17 марта девять лет. По просьбе именинницы мать стилизовала вечеринку под ужастики и Хеллоуин.

Сама Боня нарядилась в ведьму, предварительно заказав костюм. Судя по видео в сторис Instagram, она позаботилась не только о соответствующих нарядах, но и атрибутике. В частности, гвоздем программы стал настоящий гроб.

«Кто мечтал, чтобы меня похоронили заживо? Ваша мечта сбылась! Закройте крышку!» — говорит Боня, укладываясь в гроб

После отданной команды крышку гроба действительно опустили, и светская львица осталась лежать в ящике.

В начале марта Боня приняла участие в программе «Сегодня ночью», которая была посвящена современным Золушкам. В студии Первого канала она рассказала о своем нелегком пути к успеху и славе. Однако зрителей и поклонников до глубины души тронула не история звезды, а ее внешний вид. Выяснилось, что в жизни она совершенно не похожа на свои снимки в соцсетях. Ее фанаты оказались вдвое разочарованы, ведь Боня ведет авторские курсы по сохранению красоты и молодости.