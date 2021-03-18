Физик Михайловский рассказал о влиянии магнитов на работу холодильника

Москва, 18 марта. Воздействие магнита на работу холодильника зависит от его силы. Об этом заявил популяризатор науки, преподаватель физики Юрий Михайловский.

Обычные, ферритовые магниты не представляют угрозы для техники. Они довольно слабые, поэтому не могут навредить системе, передает радио Sputnik.

«Но сейчас достаточно легко купить магниты другого типа — неодим-железо-боровые стального цвета, они как раз достаточно мощные и уже могут оказать влияние на электронику. Если завешивать технику, то ферритовыми магнитиками», — предупредил специалист.

Стоит быть внимательным при украшении магнитами компьютера, так как они могут навредить жесткому диску. Мощные магниты также опасны для людей с кардиостимуляторами и другими металлическими инородными предметами в теле.

Специалисты ранее рассказали, как правильно хранить продукты в холодильнике. Они также посоветовали регулярно чистить технику, чтобы в ней не накапливались бактерии.