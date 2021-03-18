IT-специалисты раскрыли способ ускорить смартфоны на Android

Москва, 18 марта. Любой смартфон на базе Android можно ускорить, если знать скрытые возможности операционной системы. Секретом поделились специалисты Hi-Tech Mail.ru.

Получить доступ к скрытым настройкам просто. Для этого нужно активировать режим разработчика. Пользователям советуют найти в настройках смартфона пункт «Сведения о телефоне», а затем раздел «Сведения о ПО». После этого требуется семикратное нажатие по сообщению «Номер сборки».

Изменить работу телефона можно с помощью графического ускорителя в меню «Аппаратное ускорение отрисовки». Недостатком этого способа является повышенный расход оперативной памяти. В разделе «Отрисовки» специалисты рекомендуют установить значение 0,5 х в «Анимации окон», «Анимации переходов» и «Длительность анимации». В результате приложения на гаджете начнут открываться быстрее.

Если телефон начал работать медленнее, следует почистить оперативную память. Для этого можно воспользоваться специально скачанными приложениями или прибегнуть к системным функциям. Важно регулярно чистить кэш и удалять историю в браузере и в сообщениях.