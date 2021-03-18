Создатели мультфильма «Кот в сапогах» раскрыли дату премьеры сиквела

Лос-Анджелес, 18 марта. Компании DreamWorks и Universal озвучили дату релиза второй части мультфильма «Коте в сапогах». Лента выйдет в прокат 23 сентября 2022 года.

Актер Антонио Бандерас вернется к озвучиванию главного героя. Режиссером предстоящего сиквела назначен Джоэль Кроуфорд, известный по таким работам, как «Семейка Крудс: Новоселье» и «Праздник троллей». Проект получил название «Кот в сапогах: Последнее желание».

В новой части мультфильма Кот узнает, что у него осталось восемь из девяти жизней. Усатый преступник решает отправиться в путешествие в поисках загадочного «Последнего желания», чтобы вернуть свою потерянную часть.

В следующем году, кроме мультфильма «Кот в сапогах: Последнее желание» ожидается премьера второй части о приключениях ярко-синего ежа Соника. Съемки уже начались, и руководство Paramount Pictures надеется на их быстрое завершение. Релиз киноленты ожидается в апреле 2022 года.