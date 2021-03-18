Самосуд над догхантерами: самые громкие случаи нападений на живодеров

В условиях, когда живодеры чаще всего не несут ответственности за свои преступления, защитникам животных приходится брать наказание в свои руки. Однако ситуации порой выходят из-под контроля. ФАН собрал наиболее громкие случаи самосуда над догхантерами.

Сожженная машина и проломленная голова

Иногда защита животных оборачивается настоящими преступлениями. Один из самых громких случаев произошел в Киеве. Жители решили отомстить известному догхантеру Алексею Святогору, неоднократно называвшим себя в соцсетях «санитаром города». Судебный процесс над ним затянулся, поэтому зоорадикалы решили устроить самосуд. После очередного заседания суда мужчину жестоко избили с использованием кастета.

Это было уже не первое нападение на Святогора. За пару лет до этого неизвестные спалили его автомобиль. По словам самого пострадавшего, в салон его авто кто-то бросил «коктейль Молотова». В комментариях к новости многие интернет-пользователи признали недопустимость самоуправства, однако их симпатии все равно были на стороне зоозащитников.

Похожий случай произошел в Магадане в 2015 году. Молодой лабрадор по имени Барт потерялся на улицах города, а через два часа его нашли зарезанным в подъезде. Виновника убийства быстро вычислили неравнодушные горожане по записям с камер видеонаблюдения. Полиция на их заявление никак не отреагировала.

В ответ на убийство собаки машину предполагаемого догхантера сожгли. Позднее зоорадикалы распространили личные данные мужчины и устроили ему травлю в соцсетях.

В феврале прошлого года двое мужчин устроили самосуд над отловщиком собак в Мурманске, переломав ему ноги. В полицию пострадавший обращаться не стал, но решил после этого случая завязать с отловом и усыплением собак.

Накормили отравой

В 2019 году в Санкт-Петербурге догхантершу накормили собственной отравой. По данным СМИ, 26-летняя жительница Северной столицы неделю разбрасывала около метро «Спасская» приманку с отравой, из-за чего погибли несколько животных. Один из владельцев, которому пришлось похоронить питомца, выследил догхантершу. Разъяренный мужчина сначала устроил с ней перепалку, а после выхватил у нее приманку, подготовленную для собак, и затолкал ей в рот.

С отравлением девушка попала в больницу. Источники тогда сообщали, что в полицию она решила не обращаться, поскольку испугалась наказания за живодерство.

Убийство за убийство

Далеко не всегда дело ограничивается порчей имущества или сломанным носом. В 2017 году в московском Бирюлево массовая драка закончилась смертью гражданина КНДР. Местные жители рассказали журналистам, что конфликт с работающими гастарбайтерами из Кореи возник из-за того, что у местных жителей пропал пес. Они заподозрили корейцев в том, что те сделали из их питомца шашлык.

Незадолго до этого трагедия произошла в белорусском поселке под Гродно. Приятели распивали спиртные напитки, но в какой-то момент один из гостей ударил бревном собаку своего двоюродного брата. Словесная перепалка переросла в драку, в результате которой обидчик животного скончался. Как установила экспертиза, его смерть наступила от тупой травмы грудной клетки, повреждения ребер и легких.

Еще более страшный случай произошел в Адыгее. Местный житель разыскивал своего пропавшего пса и решил проверить — не у соседей ли тот. Как показалось мужчине, сосед ответил ему слишком резко. Позднее он пробрался к нему в дом, сначала связал мужа и жену, потом зарезал их и поджег дом.

Ранее ФАН рассказывал о самых громких случаях издевательств над животными за 2021 год. Комментируя ситуацию в беседе с агентством, депутат Госдумы Виталий Милонов напомнил, что статья 245 Уголовного кодекса РФ предусматривает максимальное наказание для живодеров до трех лет колонии. Если же преступление совершалось группой лиц по предварительному сговору, срок заключения может достигать пяти лет.

Однако, как подчеркнул парламентарий, проблема состоит в том, что чаще всего преступления, связанные с живодерством, не расследуются. И те, кто совершает подобные деяния, «уверены, что никто этим заниматься не будет, поэтому спокойно идут на преступление».