Загадка Плесецка: блогер Цуканов объяснил уникальность космодрома

В честь 55-летнего юбилея с момента первого запуска ракеты с космодрома Плесецк блогер Максим Цуканов рассказал о научном и оборонном вкладе объекта в развитие России и мира.

Более полувека назад, 17 марта 1966 года, с самого северного космодрома в мире прошел первый запуск. Из военной части в Архангельской области вблизи железнодорожной станции Плесецкая, возникла одна из крупнейших в мире стартовых площадок — Плесецк. Какой вклад в развитие науки и обороны страны вносят сотрудники этого объекта сегодня, рассказал ФАН общественный деятель и популяризатор отечественной космонавтики Максим Цуканов.

— Чем кроме расположения уникален космодром? Чем отличается от Восточного или Байконура?

— Наверное, главная загадка космодрома Плесецк заключается в том, что немногие представляют, какое значение он оказал на историю освоения космоса. Байконур, как первая и самая большая гавань Земли, несравненно более известен у нас и за рубежом. Ракетный полигон Капустин Яр тоже. Восточный, как новый космодром, у всех на слуху.

Тем временем с космодрома Плесецк было совершено более 60% всех отечественных запусков и около 40% запусков в мире. Современную статистику запусков надо будет уточнить. Однако я помню статистику, согласно которой еще шесть лет назад космодром совершил около 1600 запусков различных ракет-носителей и вывел на орбиту более двух тысяч космических аппаратов.

Считается, что самый северный космодром планеты выполняет запуски исключительно в интересах Министерства обороны. Это заблуждение. Космодром Плесецк — это еще и научный, и испытательный центр. Например, здесь впервые была испытана ракета-носитель Союз-2, Ангара легкого и Ангара тяжелого классов.

Всего было испытано 16 ракетных комплексов различного назначения. Отсюда стартовали биоспутники по программе «БИОН» и «ФОТОН» с различными животными на борту. Отсюда был запущен космический аппарат, который впервые в мире создал радиолокационные карты Арктики и Антарктики.

Отсюда регулярно отправляются метеоспутники и аппараты дистанционного зондирования Земли. Космические аппараты «Океан» позволили контролировать места стихийных бедствий и спасать попавшие в бедствия корабли. Отсюда стартовали спутники «Молния», при помощи которых впервые была обеспечена передача телефонно-телеграфных сообщений и круглосуточного вещания из Москвы во Владивосток через космос. Более пятнадцати видов ракет-носителей начинали свой путь с самого северного космодрома нашей родины.

— Какое развитие космодрома, будет ли оно только в интересах обороны и безопасности?

— Несмотря на огромное количество гражданских задач, Плесецк выполняет множество запусков в интересах обороны страны. Все, что было создано в мире для освоения космоса, всегда было и всегда будет продуктами двойного назначения. А в XXI веке космическое направление в обороне стало ключевым. Город Мирный при космодроме Плесецк — это закрытый военный городок, и, думаю, этим все сказано. Добавлю только, что на космодроме запланировано строительство еще одного стартового стола для ракет семейства «Ангара». Предполагается, что оба стартовых стола для «Ангары» будут полностью загружены в интересах мирного и военного космоса. Пожалуй, это единственное, что можно сейчас сказать твердо. Все остальное — находится на уровне слухов и домыслов.

— И военный город Мирный, как там живут люди?

— Город Мирный — типичный северный городок России. Летом там торжествуют белые ночи, зимой быстро вырастают высокие сугробы, а сильный морозный ветер пронизывает до костей. Хотя Мирный — военный городок, там проживает и большое количество гражданского населения. Город достаточно большой, и продолжает расти, так как на его разрастание активно влияют не только гражданские, но и военные строители. В центральной части города находится несколько космических памятников, а также мемориал погибшим испытателям ракетной техники.

Тайга вокруг Мирного красива в своей суровости. Высокие северные деревья тянутся к Солнцу, рядом с ними ощущаешь себя карликом. Земля местами болотистая, в лесу много съедобных ягод и грибов. Над космодромом удивительно высокое и чистое небо, а зимними ночами на нем хорошо видны звезды, наблюдению за которыми практически не мешает городская засветка небольшого городка.

На железнодорожной станции в Плесецке можно увидеть поразительное сочетание передового и архаичного. Сложно не полюбить это суровое место. Особенно если знать, каким трудом человек отвоевывал среди таежных болот дорогу в космос.

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