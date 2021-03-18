Дзюба надеется сыграть за сборную России в ближайших матчах

Москва, 18 марта. Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба был вызван в сборную России для участия в предстоящих матчах. Футболист не уверен, что ему гарантировано место в основном составе.

Дзюбу не вызывали в сборную прошлой осенью после появления в Сети резонансного видеоролика. Нападающий до этого выступал в качестве капитана национальной команды. Он надеется, что в предстоящих играх с Мальтой, Словенией и Словакией его выпустят на поле.

«Я игрок обоймы, у нас нет игроков основы. Посмотрим, если буду достоин, то буду играть», — заявил футболист в беседе с журналистами.

«Зенит» в среду, 17 марта, сыграл на выезде со столичным ЦСКА. Дзюба в этом поединке забил гол в ворота армейцев.