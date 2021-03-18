Врач Панкратенко рассказала о вреде колбасы и соли для почек

Москва, 18 марта. Избыток соли, фосфатов и белка может нарушить работу почек. Об этом рассказала доцент кафедры нефрологии МОНИКИ имени Владимирского, нефролог Татьяна Панкратенко.

По словам эксперта, человеку достаточно 2 граммов соли в день, при этом норма, не приносящая вреда здоровью — пять граммов. Рацион современного европейского человека содержит 10-15 граммов соли, и это ответ на то, почему взрослые люди часто страдают от повышенного давления и почечных заболеваний.

Панкратенко рекомендует не злоупотреблять солеными огурцами, колбасными изделиями, полуфабрикатами и фастфудом, так как эти продукты содержат много соли. Также большое количество солей фосфорной кислоты — фосфатов, пагубно влияет на здоровье. Врач подчеркивает, что сами по себе эти вещества безвредны, однако переизбыток негативно скажется на работе почек.

Недавно российские диетологи рассказали о продуктах, которые без термической обработки насыщены полезными свойствами. Среди таких специалисты выделяют красный болгарский перец, овсянку, цветную капусту и овес.