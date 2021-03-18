Виктор Добронравов рыдал на съемках фильма «Пальма»

Москва, 18 марта. Актер Виктор Добронравов был тронут игрой 12-летнего Леонида Басова. Во время создания фильма «Пальма» артист не мог сдерживать слез.

Фильм «Пальма» режиссера Александра Домогарова-младшего рассказывает реальную историю, произошедшую в аэропорту Внуково. Мужчина оставил свою собаку на аэродроме и улетел на Ил-18. Пес в течение двух лет ждал хозяина, встречая каждый Ил-18.

Добронравов и Басов играют отца и сына. Именитый актер был поражен талантом своего 12-летнего партнера по съемкам, что часто не мог сдерживать слез. Об этом он рассказал в программе «Вечерний Ургант».

«Так, как Леня на крупных планах играл свои кадры... Я рыдал за кадром. В общем, он красавчик!» — рассказал Виктор Добронравов.

Леонид Басов, смутившись, поблагодарил своего коллегу. Иван Ургант в своем репертуаре решил пошутить на эту тему.

«Лень, вот так ты разрушишь наш кинематограф, изнутри его взорвешь!» — пошутил телеведущий.

Молодой актер признался, что ему было непросто играть с собакой, потому что она совсем его не слушала и реагировала только на команды кинолога. И у Басова, и у Добронравова появились собственные псы после съемок фильма «Пальма».

Ранее Виктор Добронравов отреагировал на обвинения общественности в кумовстве в кино. Он заявил, что всего добился сам и мечтал стать актером с самого детства. По словам звезды, отец Федор Добронравов никак не способствовал его продвижению по карьерной лестнице.