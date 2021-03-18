Политолог Сергеев оценил попытку Литвы поссорить Россию и Белоруссию

Минск, 18 марта. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис отправился в Германию. С какой целью он полетел в Берлин, рассказал белорусский политолог Николай Сергеев.

Вильнюс, по мнению политолога, хочет испортить отношения между Москвой и Берлином. Для этого он использует тему внутриполитической ситуации в Белоруссии. Литва боится, что Россия и Германия установят нормальные добрососедские отношения. Для англосаксонского мира это смерти подобно, добавил эксперт в беседе с порталом Baltnews.

«Работая в интересах Вашингтона, Вильнюс пытается не допустить этого и создать между Москвой и Берлином камень преткновения в виде Белоруссии», — подчеркнул политолог.

Сергеев уверен, что усилия литовских политиков обречены на провал. В Берлине понимают, что Белоруссия и РФ относятся к одной цивилизации.

Литва также хочет разрушить российско-белорусский союз, отметил политолог. В Вильнюсе считают, что могут втянуть Минск в свою орбиту.

«Это пережитки времен Великого княжества Литовского», — отметил Сергеев.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис ранее допустил уход президента Белоруссии Александра Лукашенко с занимаемой должности. Он предложил Еврокомиссии разработать в связи с этим план действий.