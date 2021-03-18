Британское издание перечислило три нераспространенных симптома артрита

Лондон, 18 марта. Кожная сыпь, сухость глаз и легкие синяки — эти симптомы могут указывать на наличие артрита у человека. Об этом сообщило издание Everyday Health.

Артрит — одно из самых частых заболеваний. Согласно данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, эта болезнь поражает более 10 миллионов человек в стране. Самыми известными симптомами артрита является боль в суставах и воспаление. Однако есть несколько неочевидных признаков ревматоидного артрита, которые сложно диагностировать.

В основном артрит поражает суставы, но некоторые пациенты могут обнаружить у себя на теле легкие синяки. Они образовываются из-за пониженного количества тромбоцитов в крови, сообщает издание. Скапливающиеся под кожей ревматоидные узелки, вызывают сыпь. Из-за этих комочков под кожей зудят руки и ноги.

«Болезненные высыпания, язвы на коже или язвы во рту могут быть симптомами более серьезного заболевания, связанного с ревматоидным артритом — васкулита или воспаления кровеносных сосудов», — заметили авторы СМИ.

Ревматоидный артрит может также вызвать сухость глаза. Такое явление чаще всего встречается среди женщин. Увлажнители воздуха могут облегчить эти симптомы. При наличии одного из этих признаков нужно обратиться к специалистам.

Признаком ревматоидного артрита может стать еще один неочевидный симптом. Обратить внимание на свое здоровье необходимо при внезапном онемении рук и ног.