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Комик Сабуров едва сдержался, чтобы не ударить «неадекватного» Богдана Титомира

Комик Сабуров едва сдержался, чтобы не ударить «неадекватного» Богдана Титомира

Москва, 18 марта. Гости шоу «Что было дальше?» часто жалуются на травлю со стороны ведущих, однако иногда достается и создателям программы. Одним из самых «тяжелых» оказался эфир со звездой 90-х Богданом Титомиром.

Запись шоу с участием Титомира наделала много шума в Сети. Музыкант вел себя по-хамски, плевался, отрыгивал и неадекватно отвечал на любые вопросы ведущих.

Один из авторов шоу «ЧБД?» Нурлан Сабуров признался в YouTube-подкасте «Время от времени», что ему тяжело было сдерживать эмоции во время разговора с эпатажным артистом.

Комик Сабуров едва сдержался, чтобы не ударить «неадекватного» Богдана Титомира

«Безусловно, в тебе просыпается животное. Хочется ударить, как-то отреагировать, но в его поведении чувствуется: он больной, что-то не так с психикой. Неуравновешенный тип и старый к тому же, поэтому реагировать на него со злобой было бы глупо. Глупо обостряться. Относишься к нему просто как к больному», — рассказал Сабуров.

При этом он предположил, что Титомир может и «не больной», а находился во время эфира под какими-нибудь веществами. Однозначно ведущий мог сказать только одно: с музыкантом явно «что-то не так».

Комик Сабуров едва сдержался, чтобы не ударить «неадекватного» Богдана Титомира

Согласно правилам шоу, известные гости рассказывают свои истории, а ведущие додумывают окончание рассказа. Кроме того, пока гость говорит, юмористы все время его перебивают и всячески шутят. Однако Титомиру такие «правила игры» пришлись не по вкусу. За полчаса эфира он так и не рассказал ни одной истории, зато успел оскорбить всех ведущих.

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