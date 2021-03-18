Комик Сабуров едва сдержался, чтобы не ударить «неадекватного» Богдана Титомира

Москва, 18 марта. Гости шоу «Что было дальше?» часто жалуются на травлю со стороны ведущих, однако иногда достается и создателям программы. Одним из самых «тяжелых» оказался эфир со звездой 90-х Богданом Титомиром.

Запись шоу с участием Титомира наделала много шума в Сети. Музыкант вел себя по-хамски, плевался, отрыгивал и неадекватно отвечал на любые вопросы ведущих.

Один из авторов шоу «ЧБД?» Нурлан Сабуров признался в YouTube-подкасте «Время от времени», что ему тяжело было сдерживать эмоции во время разговора с эпатажным артистом.

«Безусловно, в тебе просыпается животное. Хочется ударить, как-то отреагировать, но в его поведении чувствуется: он больной, что-то не так с психикой. Неуравновешенный тип и старый к тому же, поэтому реагировать на него со злобой было бы глупо. Глупо обостряться. Относишься к нему просто как к больному», — рассказал Сабуров.

При этом он предположил, что Титомир может и «не больной», а находился во время эфира под какими-нибудь веществами. Однозначно ведущий мог сказать только одно: с музыкантом явно «что-то не так».

Согласно правилам шоу, известные гости рассказывают свои истории, а ведущие додумывают окончание рассказа. Кроме того, пока гость говорит, юмористы все время его перебивают и всячески шутят. Однако Титомиру такие «правила игры» пришлись не по вкусу. За полчаса эфира он так и не рассказал ни одной истории, зато успел оскорбить всех ведущих.