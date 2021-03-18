Украинский бизнесмен предсказал массовый отток специалистов из страны

Киев, 18 марта. Лучшие специалисты и деловая элита Украины покинут страну при открытии границ, считает украинский бизнесмен Евгений Черняк.

На Украине предприниматели, по словам Черняка, «травмированы» высокими налогами. Им лучше поселиться в ОАЭ, в Израиле, на Мальте или на Кипре, где к налоговым резидентам относятся иначе.

«Корпоративный налог в ОАЭ 0%. Налог на дивиденды 0%. Условий для обнуленных налогов от любого приезжающего 0%. Звучит странно для травмированных высокими налогами бизнесменов», — написал бизнесмен на своей странице в социальной сети Facebook.

Черняк также указал на тревожные тенденции на украинском рынке наемного труда. Лучшие специалисты, по его мнению, планируют перебраться в Польшу, где хорошая медицина, отличные дороги и нормальная экология. Оставшиеся будут требовать двойной размер оплаты своего труда.

«Если страна с одной стороны теряет экономическую элиту, а с другой производственную, будущее ее, к сожалению, печально», — подчеркнул Черняк.

Экс-депутат Рады Евгений Мураев ранее назвал «адской» жизнь украинцев при Владимире Зеленском. Страна сейчас, по его словам, испытывает жуткий кадровый голод.