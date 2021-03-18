Посол РФ в США вылетит в Москву для консультации 20 марта

Москва, 18 марта. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прибудет в Москву для обсуждения отношений с США. Дипломат отправится на родину уже в субботу, сообщили в посольстве.

Антонов проанализирует перспективы в отношениях с Вашингтоном. Россия заинтересована в том, чтобы не допустить необратимой деградации дипотношений Белого дома и Кремля.

Недавно замглавы МИД РФ Рябков заявил об ухудшении отношений США и России. Введение новых санкций американскими властями не позволит построить положительный диалог.