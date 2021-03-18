«Дамба уже 20 лет держится на авось»: в Киеве рассказали об угрозе затопления Одессы

Одесса, 18 марта. Одесса рискует оказаться затопленной водой из-за прорыва дамбы Хаджибейского лимана. Так считает депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Татьяна Плачкова.

Хаджибейский лиман представляет собой северо-западную часть Черного моря. Она включает в себя 560 миллионов кубических метров воды площадью 112 квадратных километров, напомнила Плачкова.

«Каждый понимает, какое значение имеет дамба, удерживающая весь этот водоем», — заявила депутат в ходе брифинга в Верховной раде.

Однако уже на протяжении двух десятков лет состоянием дамбы никто не занимается. Сейчас она находится в плачевном состоянии и может дать прорыв в любой момент. В случае возникновения ЧП может произойти техногенная или экологическая катастрофа, так как вода приведет к уничтожению центральной части Суворовского района.

Депутат добавила, что никто не хочет брать ответственность за ремонт дамбы Хаджибейского лимана. В местной мэрии даже не знают, кому она принадлежит, заключила Плачкова.

Вместе с этой катастрофой Украину может ждать потеря железнодорожной отрасли. Почти половина магистральных железнодорожных путей в стране продолжает эксплуатироваться уже после истечения срока ремонта.