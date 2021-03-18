Ургант придумал применение европейским «ковидным» паспортам

Москва, 18 марта. Европа в ближайшее время собирается вводить «COVID-паспорта». Ведущий «Вечернего Урганта» пошутил на эту тему в эфире своей передачи.

Иван Ургант признался, что считает эти «паспорта» бесполезными. Он в шутку предложил с их помощью оформлять кредиты.

«С одной стороны, бесполезная бумажка, а с другой — возможность оформить микрокредит!» — заявил телеведущий.

Говоря о «ковидных» паспортах, Ургант вспомнил известные стихи. Он процитировал строчку из знаменитого произведения Владимира Маяковского.

«Я достаю из широких штанин», — иронично отметил Иван Ургант.

Ввести единый цифровой сертификат вакцинации от COVID-19 в ЕС собираются к лету. Превращать его в обязательное условие для перемещения по странам Европы пока не планируется.

Возможность внедрения «ковидных» паспортов ранее прокомментировали во Всемирной организации здравоохранения. В ВОЗ порекомендовали не делать этого.