Четыре болезненных симптома могут указывать на развитие диабета

Лондон, 18 марта. Высокий уровень сахара в крови при развитии диабета второго типа может вызывать повреждения нервной системы. На ступнях могут начать образовываться язвы.

Диабет второго типа развивается у человека, когда в организме нарушается выработка инсулина. Последний регулирует уровень сахара в крови. Повышенный сахар может стать причиной развития диабетической нейропатии, что проявляется через болезненные симптомы, сообщает издание Express.

Люди, у которых развивается диабет, часто страдают от повреждений периферической нервной системы в районе ступней, выяснили специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний. Выявить ранние признаки развития диабета помогут болезненные ощущения в ногах. Среди них: ярко выраженные язвы, инфекции, болевые ощущения в костях и суставах. Эти четыре признака могут быть явным свидетельством нарушения работы поджелудочной железы.

Медики обращают внимание, что пациенты, которые страдают от подобных симптомов, могут даже не замечать образовавшихся на ступнях волдырей или язв. Раны порой не заживают долгое время. Это может привести к развитию инфекции.

Важно как можно скорее обратиться к доктору, чтобы раньше начать лечение диабета во избежание развития возможных осложнений. Перечисленные синдромы — повод записаться на прием к врачу, который проведет обследование, назначит необходимые анализы и лечение.

Справиться с проявлениями диабетической нейропатии, поможет снижение уровня сахара в крови. Привести этот показатель в норму поможет специальная диета. Специалисты рекомендуют оказаться прежде все от продуктов с высоким содержанием углеводов — картофеля, риса, макарон и мучного.

Продукты с высоким гликемическим индексом резко повышают уровень сахара в крови. Лучшей альтернативой им могут служить определенные фрукты и овощи, бобовые, и цельнозерновые изделия, например, овсяные хлопья.

Нейропатия может проявляться более «безобидно»: человек чувствует онемение в руках и ногах. Врач-терапевт Ирина Ескова рассказала, о развитии каких заболеваний может свидетельствовать симптом, которому многие привыкли не придавать особого значения.