«Сексозависимый» американец расстрелял восьмерых работников массажных салонов

Атланта, 18 марта. Восемь человек стали жертвами стрелка в американском штате Джорджия. Предполагаемый убийца Роберт Аарон Лонг напал на несколько азиатских массажных салонов.

Согласно заявлениям полиции штата, 21-летнего Лонга задержали во вторник ночью в 150 милях к югу от Атланты. Власти полагают, что именно он открыл огонь по сотрудникам нескольких массажных салонов.

Первый инцидент произошел около пяти чесов вечера в салоне Young’s Asian Massage в округе Чероки, штат Джорджия. Здесь от огнестрельных ранений погибли четыре человека. Жертвами стали две азиатские женщины, а также мужчина и женщина европеоидной внешности.

Менее чем через час четыре человека были убиты в результате стрельбы в двух спа-салонах на Пьемонт-роуд в Атланте. В Gold Spa полиция обнаружила трех убитых женщин, еще одна азиатка скончалась в спа-салоне Aromatherapy.

На вопрос журналистов, может ли стрельба быть связана с общенациональной серией антиазиатских преступлений на почве ненависти, представитель полиции сообщил, что следователи все еще разговаривают со свидетелями, и пока еще рано строить предположения, сообщает New York Post.

Согласно данным, опубликованным в прошлом месяце национальной коалицией «Остановить ненависть азиатских американцев и жителей тихоокеанских островов», в прошлом году на фоне пандемии коронавируса в Соединенных Штатах было зарегистрировано более 2800 случаев преступлений на почве ненависти.

Как уточняет CNN, следователи не исключают, что Лонг направлялся во Флориду, чтобы устроить перестрелку там. Во время его задержания в машине было обнаружено огнестрельное оружие.

Шериф Фрэнк Рейнольдс в округе Чероки заявил репортерам, что Лонг «сделал признание, что у него есть некоторые проблемы — потенциально сексуальная зависимость — и, возможно, он часто бывал в некоторых из этих мест в прошлом».

Сосед Лонга рассказал журналистам, что проходил с ним лечение в реабилитационном центре в Розуэлле, штат Джорджия. По его словам, большинство пациентов страдали от наркотической или алкогольной зависимости, но Лонг лечился от сексуальной зависимости. Мужчина добавил, что Лонг был «глубоко религиозным человеком» и обезумел из-за своего пристрастия к сексу. Однажды в разговоре он обмолвился, что у него «рецидивы», и «он ходил в массажные салоны специально для того, чтобы заняться сексом».