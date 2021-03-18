Крым и Севастополь празднуют седьмую годовщину воссоединения с Россией

Симферополь, 18 марта. Ровно семь лет назад Крым официально вернулся в состав России. Регион стал российским по итогам народного референдума, прошедшего 16 марта 2014 года.

Межгосударственный договор о вхождении полуострова Крым в состав РФ был заключен 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве. После этого Республика Крым и город Севастополь стали новыми российскими субъектами.

В честь этого события в регионах официально объявлен выходной, который будет сопровождаться сразу несколькими значимыми событиями. В четверг, 18 марта, на территории полуострова пройдет открытие новых водозаборов на реке Бельбек и в Белогорском районе. Первый из них был построен при участии Минобороны России. Он сможет подавать в Севастополь до 50 тысяч кубометров воды в сутки.

Утром жителей региона ждет праздничный авто-мотопробег «Симферополь — Севастополь — гора Гасфорта». Его участниками станут представители мотоклуба «Ночные волки». На территории у горы Гасфорта граждан будет ждать развлекательная программа.

С 17 по 19 марта жители Севастополя могут насладиться уникальной выставкой под названием «Поезд Победы». Уже 20 марта поезд прибудет в Симферополь. Праздничные мероприятия запланированы во многих домах культуры Крыма и Севастополя. Вечером 18 марта в Симферополе на площади Ленина и на площади Нахимова в Севастополе состоятся концерты, после которых граждане смогут полюбоваться торжественным салютом.

Жители Севастополя ранее рассказали, как воссоединение с Россией сказалось на жизни в регионе. Они поделились впечатлениями о том, как события 2014 года повлияли на социальное обеспечение жителей, сельское хозяйство и туристическую отрасль.