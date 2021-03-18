Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов

Лондон, 18 марта. Последние матчи 1/8 Лиги чемпионов состоялись вечером 17 марта. Четвертьфинальные пары определятся по итогам жеребьевки, которая состоится в пятницу.

Ответный матч между английским «Челси» и испанским «Атлетико» прошел на стадионе «Стэмфорд Бридж». Команда из Лондона уверенно переиграла своих оппонентов со счетом 2:0 и вышла в четвертьфинал главного клубного турнира Европы. В первой игре сильнее также оказались англичане (1:0).

Действующий обладатель титула немецкая «Бавария» на «Альянц Арене» с минимальным преимуществом одолела «Лацио» (2:1). Первый матч закончился разгромом итальянцев со счетом 4:1.

Одним из участников четвертьфинала Лиги Чемпионов стал «Порту». Подопечные Сержиу Консейсау сенсационно одолели туринский «Ювентус» по сумме двух встреч и прошли дальше.