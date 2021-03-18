Британские врачи назвали шесть способов предотвратить сердечный приступ

Лондон, 18 марта. Сердечный приступ говорит о том, что мышца пытается получить кислород и питательные вещества из крови. Как предотвратить его в сжатые сроки, рассказали британские кардиологи.

Симптомами сердечного приступа являются боль в груди, тошнота, холодный пот. Неотложная медицинская помощь поможет спасти жизнь человеку. Среди инструментов спасения выделяют тромболизис, который растворяет сгустки крови, передает издание Express.

Еще один вариант — ангиопластика. В этом случае медики вставляют небольшой катетер с баллончиком и надувают его, чтобы расширить артерии. После нее можно использовать стент, чтобы кровь легче поступала к сердцу. Если пациент уже перенес сердечный приступ, следует прибегнуть к аортокоронарному шунтированию. Оно представляет собой пересадку кровеносного сосуда из частей тела человека.

Для лечения замедленного сердечного ритма используются кардиостимуляторы. Предотвратить болезни с сердцем может изменение образа жизни. Пациенту следует делать легкие физические упражнения, следить за весом и регулярно проходить медосмотры, принимать необходимые лекарства, избегать вредных привычек. Медики рекомендуют есть овощи, фрукты, орехи и семена.

Поможет предотвратить сердечный приступ внутрисосудистая визуализация. С его помощью компьютер будет предупреждать врачей о риске развития проблем с сердцем. Пока эта разработка проходит испытания на животных и демонстрирует хорошие результаты.