Донецк, 18 марта. Украинские силовики установили 19 противотанковых мин недалеко от КПП «Александровка» — «Марьинка». Информацию об этом предоставило Управление Народной милиции ДНР (УНМ ДНР).

Оборонное ведомство добавило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) также заминировали местность вблизи населенного пункта Невельское, располагающееся в северо-западном направлении от Донецка. По данным УНМ ДНР, в этом районе было установлено 10 противотанковых взрывных устройств.

Раннее представителями Народной милиции ЛНР была замечена запрещенная военная техника ВСУ в поселке Троицкое. По данным пресс-службы ведомства, украинские военные разместили вблизи жилых домов не менее 12 боевых машин.