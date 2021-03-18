Телесваха Сябитова раскрыла закулисные тайны шоу «Давай поженимся!»

Москва, 18 марта. Съемочный процесс шоу «Давай поженимся!» изменился в последнее время. На него повлияла пандемия коронавируса, рассказала телеведущая Роза Сябитова.

Сотрудники передачи, по словам телесвахи, уже больше года терпят ограниченные условия. Им нужно придерживаться строгих правил.

«В студии весь этот год зрителей нет, число людей на площадке ограничено, дежурный медработник замеряет температуру. Я живу в загородном доме на самоизоляции, на съемки приезжаю на машине, после чего сразу иду в свой гримваген», — призналась телесваха.

По студии Сябитова перемещается исключительно в защитной маске и перчатках. Снимает их она только для съемок. Страх заболеть COVID-19 заставляет ее часто дезинфицировать руки санитайзером.

«Когда герои что-то дарят, подарки я тут же дезинфицирую (это при монтаже убирается), после чего их уносят в мой гримваген», – подчеркнула ведущая.

Сябитова ранее призналась, что больше не собирается выходить замуж. Сейчас ей хочется дарить свою любовь и заботу детям и внукам. Тратить душевные силы на «чужого дяденьку» она не намерена.