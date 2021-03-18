Собчак оконфузилась перед гостями модной вечеринки

Москва, 18 марта. Телеведущая Ксения Собчак с юмором вышла из неприятной ситуации на мероприятии в Дубае, куда ее пригласили в качестве ведущей.

Телезвезда, известная своей любовью к модным образам, на этот раз оконфузилась: на вечеринку, где выступали Светлана Лобода и группа «Би-2», Собчак пришла в наряде из ткани, похожей на ту, что использовали при декорации столов. Создавалось впечатление, что блестящий костюм ведущей был сшит из дешевой скатерти.

Пытаясь реабилитироваться, Собчак опубликовала на своей странице в Instagram забавное видео, на кадрах которого, смеясь, позирует со злополучной скатертью в руках.

«Когда оделся вести мероприятие, а выглядишь как скатерть!» — подписала она видео.

Подписчики звезды, часто отчитывающие ее в комментариях по поводу и без, на этот раз оказались к ней максимально благосклонны и вместе посмеялись над ситуацией.

«С твоим чувством юмора тебе ничто не страшно!» — пишет в комментариях Наталья Давыдова, известная в Сети под ником Тетя Мотя.

«Самоирония — твое главное оружие, Ксюш! Осторожно! Оно заряжено!» — добавил Евгений Хаит, основатель «Джентльмен-шоу».

«Показатель интеллекта — юмор над собой и над ситуацией», — отметила подписчица antiklehndorff.

Ранее ФАН составил топ-10 самых скандальных артистов России, куда попала и фамилия телеведущей. Собчак не раз становилась героиней громких историй и настоящих скандалов. К примеру, летом прошлого года съемочная группа звезды подверглась нападению. В результате потасовки телеведущая споткнулась и упала в клумбу.

В 2019 году вся страна обсуждала ее скорую свадьбу с режиссером Константином Богомоловым: молодожены приехали на церемонию в катафалке. По слухам, именно из-за романа с новым избранником распался брак Собчак с артистом Максимом Виторганом.