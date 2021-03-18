Певица Билли Айлиш отказалась от «кислотного» цвета волос

Лос-Анджелес, 18 марта. Исполнительница из США Билли Айлиш, покорившая весь мир своими песнями, опубликовала в социальной сети фото в новом образе. Ее внешний вид восхитил и удивил фанатов.

Для поклонников американской певицы яркий цвет волос 19-летней Билли Айлиш стал неотъемлемой частью ее образа. Однако звезда впервые за долгое время решилась на кардинальные перемены. Новое фото обладательницы «Грэмми» в Instagram вызвало восторг у фанатов.

С июля 2019 года Айлиш выходила в свет с черными волосами, покрашенными у корней в ярко-зеленый оттенок. Сейчас же певица остригла челку и перекрасилась в более «классический» блонд. И, похоже, сама исполнительница не верит, что решилась на такие перемены в образе.

«Ущипните меня», — подписала пост в соцсети Айлиш.

Незадолго до публикации фото певица выложила сторис. Девушка предложила пользователям социальной сети угадать, в какой цвет она перекрасит волосы. Фанаты восторженно отреагировали на перемены в имидже своего кумира. Однако некоторые признались, что прежний образ им нравился больше.

«Я влюблен. Выглядите восхитительно», — написал подписчик.

«Вы выглядите поразительно», — восхитилась фанатка.

«Но я буду скучать по зеленым волосам», — прокомментировала пост подписчица.

Билли Айлиш заметили после публикации песни Ocean Eyes в 2016 году. Спустя три года певица выпустила свой первый альбом. Ее сингл Bad Guy возглавил американский хит-парад Billboard Hot 100.

Песня к новому фильму о Джеймсе Бонде No Time To Die принесла Билли Айлиш золотую статуэтку на 63-й церемонии вручения премии «Грэмми». Пандемия изменила формат одного из главных событий в мире шоу-бизнеса. Меломаны всего мира в этом году не только порадовались успехам «акул» индустрии, но и открыли для себя новые имена в музыке.