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Поклонская «раскаялась» из-за своей критики фильма «Матильда»

Поклонская «раскаялась» из-за своей критики фильма «Матильда»

Москва, 18 марта. Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала ошибкой громкий скандал вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда». Она заявила, что сейчас не стала бы выражать свое мнение вслух.

Экс-прокурор заметила, что за свою жизнь иногда «делала ошибки». По ее словам, ей нередко приходится оглядываться назад и анализировать прошедшие ситуации. В некоторых из них она бы поступила по-другому, передает RT. Одной из таких «ошибок» является «травля» картины «Матильда», которая вышла на экраны в 2017 году. Фильм обвиняли в том, что он не соответствует историческим фактам.

«Я неправильно так рьяно говорила абсолютно всем, разного мнения людям, что вот это нужно смотреть, а вот это нельзя смотреть» — рассказала депутат.

Кинолента «Матильда» вызвала большой общественный резонанс. Депутат Госдумы Наталья Поклонская после премьеры фильма призывала, Минкультуры вмешаться в ситуацию и запретить показ картины.

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