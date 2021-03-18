Мария Шукшина назвала проявлением слабости эмиграцию Серебрякова в Канаду

Москва, 18 марта. Актер Алексей Серебряков правильно поступил, решив вернуться из Канады обратно в Россию, заявила его коллега Мария Шукшина.

Во вторник стало известно, что Серебряков покинул Канаду и вернулся на родину. В разговоре с журналистами он подчеркнул, что переезд на чужбину не входил в его планы, он просто «вывез детей, чтобы поучить».

Комментируя возвращение коллеги в беседе с телеканалом «Царьград», Шукшина сообщила, что не готова осуждать Серебрякова, поскольку неоднократно с ним работала.

«Но пару слов я могу сказать. Во-первых, он русский человек до глубины души, до кончиков ногтей, какое-то есть выражение — до глубины души можно оставить. И он с болью и состраданием смотрит на все, что происходит в нашей стране», — заявила актриса.

При этом она добавила, что сама рассматривает отъезд из России как «проявление слабости».

«То, что, мы видим, сейчас происходит в Европе и в Америке, и то, что люди возвращаются оттуда потоком из-за рубежа, в том числе Леша с семьей вернулся из Канады, это правильное решение, я его очень поддерживаю», — резюмировала Шукшина.

В 2012 году семья Серебрякова эмигрировала в Канаду. Актер объяснил это неблагоприятной социальной ситуацией в России. Он неоднократно выступал с критикой в адрес российских властей. К примеру, на форуме в британской столице в феврале Серебряков заявил, что Москва якобы «разжигала военные конфликты». А в интервью Юрию Дудю назвал основными составляющими национальной идеи хамство и наглость российского народа.