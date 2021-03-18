Аксенов назвал Байдена «маразматиком» за слова о Путине

Севастополь, 18 марта. Глава Республики Крым Сергей Аксенов прокомментировал высказывания президента США Джо Байдена в адрес лидера РФ Владимира Путина. Об этом Аксенов написал на личной странице в «ВКонтакте».

Слова Байдена глава полуострова счел оскорблением президента России и граждан страны. Комментируя «выступление» представителя Белого дома, Аксенов назвал его «мошенником» и «маразматиком».

В ответ на претензии Вашингтона на республику, политик пообещал ему «дырку от бублика», а не Крым. «Свинство» со стороны лидера США не должно остаться безответным, подчеркнул Аксенов.

«Владимир Владимирович Путин — наш национальный лидер. Мы верим в нашего президента и в нашу страну», — написал глава Крыма.

Телеведущая Ольга Скабеева отметила, что подобного поведения не мог себе позволить даже Франклин Рузвельт в отношении Иосифа Сталина во времена холодной войны.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал слова Байдена о Путине истерикой от бессилия. Он отметил, что американский президент показал отсутствие профессионализма и морали, оскорбив российский народ.