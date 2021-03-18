Ургант: Кукле Барби в образе космонавта Кикиной нужен Кен с лицом Рогозина

Москва, 18 марта. Ведущий передачи «Вечерний Ургант» смешно обыграл новость о создании куклы Барби в образе единственной женщины в отряде космонавтов Роскосмоса Анны Кикиной.

Для космической Барби создатели куклы сделали два наряда. Она может предстать в полетном костюме и скафандре для выхода в открытый космос. Иван Ургант пошутил на эту тему. Кукле в образе Кикиной, по его мнению, будет скучно среди принцесс.

«Нужны Кены, Кен Падалка. Кен Рогозин», — предложил ведущий «Вечернего Урганта».

Анна Кикина недавно прокомментировала создание новой куклы. Девочки, по ее словам, должны знать, что у всех есть шанс стать космонавтом.

В пресс-службе производителя игрушек заявили, что кукла будет коллекционной. В продажу она не поступит.