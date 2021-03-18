Иностранцы описали свои впечатления от вождения автомобиля в России

Москва, 18 марта. Россияне и их привычки часто становятся предметом обсуждения среди иностранцев. На этот раз жители разных стран поделились впечатлениями от езды по российским дорогам.

Американец Джо Миллер часто прилетает в Россию по работе. Он является водителем с многолетним стажем, однако вождение автомобиля в России требует для него двухнедельной подготовки. Сложнее всего ему дается реакция других участников движения на сигналы светофора.

«Трудно привыкнуть, когда на красный свет светофора машина впереди останавливается так резко. Каждый раз я думаю, что не успею и оттормаживаюсь наверное чудом», — сказал Миллер.

Житель Мексики Серхио Сантильяно пришел в восторг от мастерства российских автомобилистов. Сесть за руль самостоятельно в России он решился лишь один раз. Однако после этого предпочитает пользоваться услугами такси. Мнение мексиканца разделяет Тим Батлер, который однажды заказал такси из Шереметьево в центр Москвы.

«Nissan X-Trail он вел как Шумахер, один раз проехал по тротуару мимо пробки. Моя ошибка была указать на Ferrari, потому что затем водитель сделал все, чтобы через пять полос подобраться как можно ближе к ней», — рассказал он.

Американец Натан Хармстон отметил мастерство водителей в России. По словам иностранца, не менее 25% российских автомобилистов являются «профессиональными каскадерами». Индиец Химаншу Дахия пытался водить машину в России, однако отказался от этой идеи, поскольку так и не смог привыкнуть к поведению местных водителей.

В России с 1 апреля начинают действовать новые правила сдачи экзамена на водительские права. Изменения затронут практическую часть, которая включает в себя город и площадку.