Киев, 18 марта. За последние годы Украина опустила планку ниже ожидаемого и превратилась в «сырьевой придаток». Семь лет потребовалось стране для истребления крупных отраслей производства.

Речь идет о тяжелой промышленности, машиностроительном комплексе и авиастроении. Еще примерно десять миллионов специалистов уехали из страны из-за отсутствия достойных условий для жизни: за пределами родины украинцы ищут работу и жилье. В результате страна испытывает жуткий кадровый голод, обратил внимание бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

«Но последние семь лет мы живем не в саду, а в аду. Я очень надеюсь, что Зеленский — последний президент Украины. После этого мы перейдем к парламентской форме правления», — отметил он в эфире телеканала «Наш».

При Владимире Зеленском на «нет» практически сошла железная дорога Украины. В настоящее время порядка 37% магистральных путей используются после истечения срока ремонта. Кроме того, игнорируются обязательные работы по реконструкции поездов: из них 95% уже не пригодны для эксплуатации.