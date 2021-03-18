Блогер Екатерина Диденко появилась на Мальдивах в свадебном платье

Москва, 18 марта. Блогер Екатерина Диденко заинтриговала подписчиков кадрами свадебной фотосессии с отдыха на Мальдивах со своим избранником.

Впервые слухи о скором браке Диденко появились еще в прошлом году. Однако позже СМИ сообщили, что брачная история была лишь проектом для привлечения подписчиков. Теперь же блогер вновь подогрела интерес к своей персоне, представ в свадебном платье.

Диденко на опубликованных в Instagram снимках позирует в свадебном платье, украшенном кружевом, а в руках держит букет алых цветов. Ее партнер появился в белой тунике, которую на Мальдивах обычно надевают женихи. В сторис она показала видео, на котором мужчина встает на одно колено и надевает ей кольцо на палец.

Однако, как выяснилось, это был лишь фототур.

«Пока я наслаждаюсь жизнью на прекрасном острове, люди, которым не интересна своя личная жизнь, успели меня поженить, за меня забеременеть, и, наверное, назвать нашего будущего ребенка и предсказать, что мы скоро расстанемся. А я всего лишь кайфую от жизни и примеряю на себя различные образы в фототуре с актером Владом Черных», — написала она.

Диденко получила скандальную известность после вечеринки, которую супруг устроил в честь ее дня рождения в феврале 2020 года. Он закупил 25 килограммов сухого льда и во время празднования в сауне высыпал его в бассейн. В результате пошла химическая реакция, и гости начали задыхаться. Муж блогера и еще два человека погибли.

В начале ноября Диденко сообщила своим подписчикам, что вновь беременна, а отцом ребенка является Черных. Звезда соцсети опубликовала фотографию с положительным тестом на беременность, однако позднее стало известно, что эта история, как и новости о ее возможном онкологическом заболевании, всего лишь выдумки.