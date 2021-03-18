Власти Танзании сообщили о смерти президента Джона Магуфули

Додома, 18 марта. Президент Танзании Джон Магуфули скончался в возрасте 61 года. Новость об этом сообщил вице-президент страны Самия Хасан Сулуху.

Официальная причина смерти главы государства не уточняется. Британская медиагруппа BBC со ссылкой на лидера танзанийской оппозиции Тунди Лису 10 марта писала, что Магуфули находился в кенийской больнице с диагностированным COVID-19.

В тот же день кенийские СМИ сообщили о госпитализации «одного из лидеров стран Африки». В статьях говорилось, что этот человек подключен к аппарату ИВЛ из-за тяжелого течения коронавируса. Кроме того, на прошлой неделе появились слухи о том, что у Магуфули могли быть проблемы с сердцем.

Жители Танзании еще неделю назад начали проявлять обеспокоенность в связи с резким исчезновением президента. Магуфули на протяжении всей пандемии не придавал серьезного значения COVID-19, отказывался от введения ограничительных мер и вакцинации. Он называл прививки опасными и заявлял, что танзанийцы отказываются выступать в роли подопытных кроликов фарм-гигантов. При этом показатели заболеваемости в Танзании были в разы ниже, чем во всех соседних странах.

Власти страны во главе с президентом изначально заняли выжидательную позицию. Лидер Танзании намеревался проанализировать опыт тех стран, которые постарались быстро начать вакцинацию. Эта позиция имела определенный успех — государство не успело приобрести препарат AstraZeneca, который, как оказалось, не только не справляется с южноафриканским штаммом коронавируса, но и вызывает побочные эффекты.