Новосибирским семьям выдадут около 23 тысяч путевок в детские сады

Новосибирск, 18 марта. Увеличение числа дошкольных учреждений позволит выдать рекордное число путевок в детские сады новосибирским семьям, заявили в пресс-службе города.

Путевки в садики в 2021 году получат около 23 тысяч детей. Их начали выдавать с 15 марта. Родители смогут оформить все необходимые документы до 1 сентября.

Мест в дошкольных учреждениях Новосибирска стало значительно больше. В прошлом году в городе, по данным портала INFOX, построили десять детсадов. В настоящее время в Новосибирске идет строительство еще двух детских садов. Каждый из них рассчитан на более 500 мест.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин ранее указал на необходимость увеличения зарплат техническому персоналу школ и детских садов. Об этом он заявил в ходе рабочего визита в Саратовскую область.