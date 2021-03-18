Зачем Саудовская Аравия хочет купить у Турции новые беспилотники

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 16 марта сообщил, что Королевство Саудовская Аравия (КСА) планирует закупить у Анкары партию беспилотников. Это может стать началом восстановления отношений между двумя конкурирующими региональными державами.

Торговля между странами прекратилась в 2017 году, когда Турция выступила в поддержку Катара в конфликте с Саудовской Аравией и коалицией арабских стран.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, зачем Эр-Рияд хочет восстановить торговые отношения и как этому может помешать недовольство саудовским правительством в Анкаре.

Поставки беспилотников

Выступая на совместной пресс-конференции с членами Президентского совета Боснии и Герцеговины в Анкаре, Эрдоган выразил недовольство планами Саудовской Аравии провести совместные воздушные учения с давним соперником Турции — Грецией.

Erdogan says Saudi Arabia wants to purchase armed Turkish drones https://t.co/L9371pAxbA — Guy Burton (@guyjsburton) March 17, 2021

«Саудовская Аравия проводит совместные учения с Грецией. Но в то же время требует от нас вооруженных беспилотников. Мы надеемся решить этот вопрос спокойно», — заявил Эрдоган.

Речь шла об отправке Эр-Риядом на Крит шести самолетов F-15 для совместных учений с Грецией, запланированных на конец марта этого года. https://twitter.com/RadioEastmed/status/1371382468562063361?s=2

Six Royal Saudi Air Force F-15 fighter jets arrive on the Greek island of Crete over the weekend in preparation for a joint military exercise between #Greece and #Saudi Arabia in the Eastern Mediterranean that is set to take place this month https://t.co/0U2PeGV4Sg pic.twitter.com/HEwHUjKtiD — Radio EastMed (@RadioEastmed) March 15, 2021

Недовольство президента Турции связано с тем, что Анкара и Афины в течение прошлого года вели споры за границы Восточного Средиземноморья и права на энергоресурсы в регионе, а также проводили соперничающие военные учения с союзниками в регионе.

READ NEW #TURKEYSource Blog on the US’ role in disputes between NATO allies Turkey and Greece by @AC_Istanbul's Grady Wilson https://t.co/vP3QkpSjHV — Atlantic Council IN TURKEY (@AC_Istanbul) March 5, 2021

Однако у Эр-Рияда уже есть соглашение о передаче технологий с турецкой частной компанией Vestel Defense Industry, которое позволяет Саудовской Аравии производить собственные беспилотники.

#Saudi domestic #drone production project launched by Intra defense. Not mentioned in article but likely the joint project with #Turkey drone manufacturer Vestel. https://t.co/Ds8kzLnbee — Baba Winter (@babawint) April 28, 2020

Вооруженные силы Саудовской Аравии, которые начали активно использовать турецкий БПЛА Karayel-SU по соглашению, подписанному еще в 2017 году, также инициировали их производство на своей территории. В общей сложности 40 единиц техники будут изготовлены в Эр-Рияде саудовской компанией Intra Defence Technologies. Основная часть комплектующих поступит из Турции. Производство всей партии планируется завершить в 2025 году. А сам беспилотник получит название «HABOOB», что переводится с арабского языка — «пыльная буря».

Основными боеприпасами данного БПЛА будут мини-интеллектуальные ракеты MAM-L и MAM-C, разработанные компанией ROKETSAN специально для установки на турецкие беспилотники SİHA. Модель нового поколения Karayel способна в общей сложности проводить в воздухе 20 часов. Система с двигателем мощностью 97 лошадиных сил переносит груз весом 120 килограммов на крыле и 50 килограммов в фюзеляже. Эти технические характеристики будут сохранены и для саудовских БПЛА.

The company "Intra" # Saudi Arabia announces the start of manufacturing the "HABOOB" drone

https://t.co/GgrCYrR45N — Asia.India-Defense (@Xia257) January 12, 2021

Зачем Саудовской Аравии турецкий экспорт

В конце октября 2020 года Управление военного сотрудничества Пентагона уведомило конгресс о возможной продаже Эр-Рияду вооружения и военной техники на общую сумму 60 млрд долларов. Среди прочего, США готовы были продать своему главному партнеру в регионе новейшие ударные вертолеты Boeing AH-64D Apache Longbow Block III, истребители F-15SA Strike Eagle, а также десятки транспортных, легких и разведывательных вертолетов.

Однако в 2021 году США временно заморозили поставки в Саудовскую Аравию, соглашения о которых были подписаны прошлым президентом Дональдом Трампом. После этого администрация Джо Байдена приняла решение прекратить поддержку наступательных операций возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в Йемене. А следовательно — отказаться от военной помощи Эр-Рияду.

В Саудовской Аравии попытались сохранить лицо. Один из принцев Абдул Рахман бин Мусаед 12 марта заявил, что у королевства есть много альтернатив американскому оружию. Судя по всему, имелись в виду примеры из недавней истории, когда страна закупала вооружение у Великобритании и Франции из-за ограничительных мер Вашингтона.

В последние несколько лет Эр-Рияд искал различных партнеров, чтобы увеличить производственные мощности и диверсифицировать производство. Все это было призвано уменьшить зависимость от западных, особенно от американских поставщиков, чья продукция составляет большую часть военной техники армии Саудовской Аравии. И решение Байдена только усилило желание КСА найти новых партнеров.

И на данном этапе выбор пал на Турцию. Так как за последние годы она стала одним из мировых ведущих производителей БПЛА. Помимо того, турецкие беспилотники уже успели показать себя в военных конфликтах. В пользу этого выбора было и то, что по прошлым соглашениям 2017 года Эр-Рияд уже успел опробовать турецкую технику. По имеющейся информации, один Karayel был потерян над йеменской Ходейдой в конце декабря прошлого года после того, как был поражен ракетой класса «земля–воздух».

#Turkey’s first Karayel UAV #drone made its debut at Dubai’s Air Show back in 2017.



On 30 Dec 2019 it found it self in #Yemen’s Hudaydah ????????????



More later.. ???????? ???????? pic.twitter.com/oScDsr21Ih — Khalil Dewan (@KhalilDewan) January 15, 2020

Впрочем, расценивать заявление Эрдогана как гарантию нового сотрудничества между Турцией и Саудовской Аравией не стоит. Официальных подтверждений намерений саудитов пока не поступало. Тем не менее сам возможный союз следует рассматривать как некий противовес американским и иранским интересам в регионе.